寶刀未老

AC米蘭在周三歐聯E組清脫利落地主場4:0輕取薩爾斯堡，力壓後者以次名晉級十六強。該隊事隔八年再躋身歐聯淘汰賽，全靠三十六歲的法國射手基奧特寶刀未老，貢獻兩入球兩助攻。AC米蘭自一三至一四球季以來首次殺入歐聯淘汰賽，該隊技術總監馬甸尼立即豪言：「財政角度，我們與列強有差距，但我們絕對是黑馬。我們會全力推進，希望重展己隊過去在歐聯的光輝。」