藍月「-3」去馬 魔人替身劫富

■夏蘭特因傷暫退下火線。

今季阿根廷射手祖利安艾華利斯加盟曼城後，雖被同為新兵前鋒的夏蘭特蓋過風頭，但隨着後者近期因傷缺陣，艾華利斯擔正踢出表現，領隊哥迪奧拿亦直言滿意。今晚英超曼城主場對實力低一班的富咸，艾華利斯勢在夏蘭特復出前繼續領軍狂攻取勝證明自己，讓球主客和讓三球「主勝」可捧。 （Now621台今晚11:00直播）祖利安艾華利斯和夏蘭特兩大新星射手今夏齊齊加盟曼城，可惜因為後者表現太過亮眼，令艾華利斯只能任其後備。然而，夏蘭特近期受傷缺陣，艾華利斯因而各賽事連續兩仗正選上陣，合共交出一個入球和兩次助攻，不但領隊哥迪奧拿滿意道：「他值得擁有上陣時間！」藍月死敵曼聯的名將夏格維斯亦大讚：「要不是夏蘭特在陣，艾華利斯早已坐穩正選之位。」近六次對賽全勝作客的富咸不但陷近六輪英超只得勝和負各二的低迷狀態，而且各賽事近六次鬥藍月就更是全敗，合共入一球但失十七球，故今晚再戰曼城勢再吞一場大敗，捧「主勝」。