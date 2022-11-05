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藍月「-3」去馬 魔人替身劫富

2022-11-05 列印
曼城前鋒 祖利安艾華利斯
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今季阿根廷射手祖利安艾華利斯加盟曼城後，雖被同為新兵前鋒的夏蘭特蓋過風頭，但隨着後者近期因傷缺陣，艾華利斯擔正踢出表現，領隊哥迪奧拿亦直言滿意。今晚英超曼城主場對實力低一班的富咸，艾華利斯勢在夏蘭特復出前繼續領軍狂攻取勝證明自己，讓球主客和讓三球「主勝」可捧。 （Now621台今晚11:00直播）

祖利安艾華利斯和夏蘭特兩大新星射手今夏齊齊加盟曼城，可惜因為後者表現太過亮眼，令艾華利斯只能任其後備。然而，夏蘭特近期受傷缺陣，艾華利斯因而各賽事連續兩仗正選上陣，合共交出一個入球和兩次助攻，不但領隊哥迪奧拿滿意道：「他值得擁有上陣時間！」藍月死敵曼聯的名將夏格維斯亦大讚：「要不是夏蘭特在陣，艾華利斯早已坐穩正選之位。」
近六次對賽全勝

作客的富咸不但陷近六輪英超只得勝和負各二的低迷狀態，而且各賽事近六次鬥藍月就更是全敗，合共入一球但失十七球，故今晚再戰曼城勢再吞一場大敗，捧「主勝」。■夏蘭特因傷暫退下火線。
■夏蘭特因傷暫退下火線。
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