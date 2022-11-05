任睇No.1
  • 22º
  • 78%
  • 2022年11月5日 星期六
熱門： 萬聖節尼格人踩人富士康曼聯

日報新聞 > 體育

碧基無癮宣佈掛靴

2022-11-05 列印
■碧基將於下周三掛靴。
Previous Next

巴塞隆拿中堅碧基周四突然於社交平台上載影片，宣佈自己將放棄剩餘的一年半合約，周六西甲主場對艾美利亞為其魯營最後一戰，並於下周三正式掛靴，結束二十五年足球生涯。

今季碧基跟醜聞脫不了關係，先是被爆違背承諾沒有減人工，令美斯無法留隊。及後此子又跟妻子Shakira離異，被指需要承擔全部責任。據西班牙媒體透露，碧基因此而意興闌珊。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
升中選校天書 2023-24
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd