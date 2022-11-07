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碧基掛靴

2022-11-07 列印
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巴塞隆拿中堅碧基（上）日前突然宣布戰畢周六主場對艾美利亞的西甲後就掛靴，獲逾九萬二千名球迷入場支持，以及球會、隊友和對手送上一個既盛大又溫馨的告別儀式後，完成生涯最終戰，他踢出久違了的高水準領軍贏2:0。這名賽後感觸落淚的三十五歲中堅矢言，自己因為愛巴塞才決定離開。
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