夏蘭特絕殺

周六英超，曼城主場2：1絕殺富咸，夏蘭特（右）補時九十三分鐘主射十二碼得手，取得個人生涯第十八個英超入球，只用十二場比賽就追平自己父親十年英超生涯的入球總數。賽後他亦承認主踢極刑時心情緊張：「這是我人生中最緊張的時刻之一，這是比賽最後一分鐘的十二碼，我當然緊張，但又感到十分興奮。我不在乎這個十二碼怎麼來的，最重要的是能把它射入，這種感覺太夢幻了。」