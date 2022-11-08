湖人又輸 將帥鬥卸膊

■韋斯博克（左）與咸美賽後齊齊卸責。

周日NBA，湖人主場以100:114不敵騎士，延續頹勢。紫金核心安東尼戴維斯雖攻入十九分，但下半場僅兩次起手被質疑。被問到為何一眉觸球次數太少，紫金將帥卻齊齊卸膊。湖人再輸一場後戰績只得兩勝七負，下半場低迷的安東尼戴維斯成賽後焦點，此子首節五射四中助球隊領先，但下半場竟只兩次起手，參與度不足。賽後，勒邦占士直這是關鍵：「明顯地，這是問題根源，他需要更多地觸球。我們的重心是讓他每次進攻都多觸球。」不過究竟應向誰問責，韋斯博克表示：「我不知道這應該是誰的工作，要由教練去研究如何充份發揮一眉。」但主帥咸美卻指：「眾將已不是新人。我們有為一眉制訂戰術，球員要懂得自行去調節和組織。」