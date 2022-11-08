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烏尼屠魔

2022-11-08 列印
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  早前重返英超的前阿仙奴領隊烏尼（中），周日英超首次帶領阿士東維拉出戰，就主場3:1勇挫近況出眾的曼聯。該隊近廿七年來首度於聯賽主場擊敗紅魔，這名五十一歲西班牙籍教頭滿心歡喜：「這是第一天，我對此十分興奮，現在真的很開心。」
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