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霸氣畢露

2022-11-08 列印
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阿仙奴在周日英超倫敦打吡作客1:0挫車路士，十三輪聯賽累積三十四分創隊史同期新高之餘，更十年內首次於英超鬥「Big6」收錄三連勝，全隊又散發出團結氣息，展現冠軍相。該隊領隊阿迪達首次承認球隊有力挑戰錦標，但要小心曼城後上逆襲。
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