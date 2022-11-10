C朗輪休 馬迪爾發「維」

昨日是珠海航展舉行第二天，焦點落在首次進行飛行展示的攻擊-2無人機。攻擊-2無人機是中國研製的一型中高空長航時察打一體無人機系統，是執行邊境巡邏、打擊恐怖主義的重要武器裝備。被喻為國產無人機三巨頭的翼...

2022-11-10