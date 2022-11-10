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C朗輪休 馬迪爾發「維」

2022-11-10 列印
曼聯前鋒 馬迪爾
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上輪英超作客不敵阿士東維拉的曼聯，今晚英格蘭聯賽盃第三圈於主場再鬥前者，領隊坦哈格下令球員們不要像上仗般見射手C朗拿度在陣就盲目傳中，要以小組進攻撕破維拉防線。適逢C朗料今仗輪休，由剛傷瘉的馬迪爾掛帥，這位技術型鋒將勢領軍踢出絲絲入扣的攻勢復仇。
（有線601、661台周五凌晨4:00直播）
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