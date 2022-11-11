賓施馬帶傷征世盃

衞冕冠軍法國周三公佈卡塔爾世界盃大軍名單，兩名正在養傷的攻守大將華拉尼和賓施馬齊入選，教練迪甘斯矢言不擔心二人狀態：「華拉尼情況不錯，分組賽首戰有機會上陣。至於賓施馬的身體只是有些少問題，大家不用擔心。」值得一提，迪甘斯只徵召了廿五名球員，留有一個空缺。