賓施馬帶傷征世盃
限聚又再鬆 重開室外設施露營地
踏入秋冬，港人可以戶外燒烤，亦可重拾露營之樂。港府再度放寬社交距離措施，包括重開當局轄下露營及室外康樂設施；部份須佩戴口罩進入的處所，如商場、街市、髮型屋等，改為被動查核「疫苗通行證」，以手機掃一掃安...
2022-11-11
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證商人已掌握日月食周期 「考古中國」聚焦殷墟研究
國家文物局昨召開「考古中國」重大項目進展發佈會，通報殷墟考古和甲骨文研究的成果和進展。通過釋讀甲骨文記載的日月食資料，證明商朝殷人已掌握日月食周期。二○○六年被列入世界遺產的殷墟位於河南省安陽市，是商...
2022-11-11
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《再見螢火蟲》糖商結業
經歷二戰洗禮的日本老牌水果糖生產商「佐久間製菓」宣佈明年一月結業。「佐久間製菓」因在宮崎駿作品《再見螢火蟲》出現而知名度大增，成為一代集體回憶，結業消息令不少日本人感到悲傷。「佐久間製菓」於一九○八年...
2022-11-11
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白石角University Hill下周開價
全新盤陸續登場，新地旗下大埔白石角University Hill部署短期推出，發展商表示下周有機會上載樓書、開放示範單位及開價，維持月內進行首輪銷售。新地代理總經理胡致遠表示，項目正積極部署，預計下周...
2022-11-11
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Tesla累電動車股捱沽 恒指續跌277點成交縮
美國中期選舉形勢膠着，加上幣圈動盪，美股隔晚急挫。恒指隨外圍低開220點後愈跌愈有，一度失守16000點關，低見15945點，跌413點，午後跌幅收窄，收報16081點，跌277點，成交金額縮減至92...
2022-11-11
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克服傷病領軍復仇 幼蜂盜「慕」
多蒙特天才鋒將摩高高今季不但克服傷患問題，更完全適應了一隊的比賽節奏，獲教練泰錫點名稱讚。今晚德甲蜜蜂軍團作客慕遜加柏，這名十七歲前鋒將繼續肩負入球重任，領軍報回上季聯賽作客惜敗0:1之仇，客勝去馬。...
2022-11-11
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唔齊人出席叱咤記者會 MIRROR冇被紅館意外嚇怕望繼續上台表演
人氣男團MIRROR自7月紅館演唱會發生嚴重意外後，隨即宣佈休團兩個月，成員近日相繼復工後，昨日首度以MIRROR團隊身份出席在大嶼山昂坪市集舉行的 《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會。由於...
2022-11-11
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李一飄 - 讓幼兒打針 家長有責｜社論
期待已久的復必泰疫苗幼兒配方，終於開始給幼兒接種，但過去兩天的反應十分冷淡，港府必須加強宣傳，讓家長改變猶豫不決的取態，盡快帶幼兒打針，避免重演類似新冠疫情初期，因公眾對疫苗欠缺信心，導致接種率緩慢上...
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潘頓影贏騎師王 呂健威起孖做練馬師王 令才爆冷捧盃
昨晚舉行谷草九場賽事，伍廄「令才」爆冷捧走東華三院挑戰盃。潘頓憑東廄「狀元及第」和羅廄「英雄豪邁」起孖，並以一席殿軍影贏蘇兆輝而成為騎師王。至於蘇兆輝憑呂廄「旅英福星」和文廄「鼓浪精綵」兩W，而呂健威...
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