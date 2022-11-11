任睇No.1
  • 24º
  • 81%
  • 2022年11月11日 星期五
熱門： 將藍隧道再見螢火蟲林欣彤草間彌生Anson Lo

日報新聞 > 體育

賓施馬帶傷征世盃

2022-11-11 列印
■法國公布世盃大軍名單，養傷中的賓施馬榜上有名。
Previous Next

衞冕冠軍法國周三公佈卡塔爾世界盃大軍名單，兩名正在養傷的攻守大將華拉尼和賓施馬齊入選，教練迪甘斯矢言不擔心二人狀態：「華拉尼情況不錯，分組賽首戰有機會上陣。至於賓施馬的身體只是有些少問題，大家不用擔心。」值得一提，迪甘斯只徵召了廿五名球員，留有一個空缺。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2023-24JUPAS大學聯招選科指南
升中選校天書 2023-24
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd