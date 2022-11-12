麥龜入選 英軍捱批

英格蘭周四公佈世界盃廿六人名單，淪為曼聯後備的中堅馬古尼、李斯特城中場麥迪臣和車路士干拿加歷查等人入選惹來批評。對於種種質疑，領隊修夫基就解釋：「世盃不同階段，不同比賽需要不同的球員。我們認為廿六人軍名單已經達至平衡，得到我們想要的一切，我認為裏面人才濟濟。我們必須團結一致，在未來的一段時間裏，必須比其他球隊更好地適應。」