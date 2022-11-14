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卡尼逆轉　強戰世盃

2022-11-14 列印
■卡尼（白衫）射入扳平，展示出強大心臟。
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周六英超，熱刺主場4:3逆轉反勝列斯聯，前鋒卡尼為球隊扳平1:1一球，顯然多得隊友李察利臣、朗格勒「開路」，將對方門將梅斯利亞撞開，領隊干地卻大讚卡尼「心理上日益強大」。

客軍列斯聯由森馬維利先拔頭籌，洛迪高梅開二度，三次領先熱刺。是役熱刺於廿五分鐘趁角球機會，李察利臣、朗格勒一齊衝門，將列斯聯門將梅斯利亞撞入網內，造就卡尼追和1:1之後，再靠賓戴維斯建功，以及賓坦古亞連入兩球，實現驚天逆轉。賽後干地大讚卡尼，認為這位英格蘭隊長在世盃前的心理狀況更強大：「現在他帶着極大的熱情出戰世盃。」
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