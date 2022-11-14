連續三年的新冠疫情，對本港經濟造成嚴重打擊。財政司司長陳茂波昨天指出，他對今年的經濟發展不感樂觀，料本財政年度錄得逾千億元赤字屬「在所難免」，但他亦強調毋須太悲觀，原因是香港仍有足夠的財政儲備，應對挑...

2022-11-14