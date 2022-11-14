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聖誕奠榜首

2022-11-14 列印
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英超完成本周賽事後，雖然將會停賽讓路給六日後開鑼的卡塔爾世界盃決賽周，但周六阿仙奴作客狼隊，無緣出戰世盃的挪威中場奧迪加特（中）就全力為球會而戰，梅開二度助阿仙奴淨勝兩球，令球隊自○七至○八球季以來首次鎖定聖誕「冠軍」。
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