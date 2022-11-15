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強勢復出

2022-11-15 列印
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羅馬球星保羅戴巴拿上月中養傷至今，但仍被召入阿根廷世盃大軍。世盃開鑼前一星期，此子終於復出，後備上陣助羅馬主場1:1逼和拖連奴，他自言有下苦功，讓自己可盡快復出。
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