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攻防怪物

2022-11-15 列印
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76人球星安比繼周六攻入四十二分後，不足廿四小時內周日再轟入職業生涯新高的五十九分，領軍主場以105:98擊敗爵士。同時貢獻七次封截的他，更創下一項歷史數據。
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