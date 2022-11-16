C朗拿度上周接受英國名嘴皮爾斯摩根專訪，力數東家曼聯不是，訪問片段周日甫流出即鬧至滿城風雨，據報紅魔律師團隊正研究此舉有否違約，考慮提早與他解約。目前C朗拿度已向葡萄牙國家隊報到，他與另一位魔兵般奴費南迪斯碰面時面帶尷尬，從葡萄牙國家隊在官方社交媒體上載了大軍成員進入更衣室的畫面可見，般奴費南迪斯進入更衣室時，C朗主動握手，但他猶豫了一下才伸手，然後說了兩句就擰轉頭。
不滿攤牌事件 B費冷待C朗
C朗拿度上周接受英國名嘴皮爾斯摩根專訪，力數東家曼聯不是，訪問片段周日甫流出即鬧至滿城風雨，據報紅魔律師團隊正研究此舉有否違約，考慮提早與他解約。目前C朗拿度已向葡萄牙國家隊報到，他與另一位魔兵般奴費南迪斯碰面時面帶尷尬，從葡萄牙國家隊在官方社交媒體上載了大軍成員進入更衣室的畫面可見，般奴費南迪斯進入更衣室時，C朗主動握手，但他猶豫了一下才伸手，然後說了兩句就擰轉頭。
衝入海珠區政府 特警射水槍鎮壓 廣州抗封控示威推倒警車
廣州市疫情持續嚴峻，海珠區一直延長封控期，導致民怨沸騰。本周一深夜，網傳大批海珠區居民不滿封控措施，上街示威，有人破壞，有人推倒警車，是繼上海及深圳後第三個城市因封控而爆發警民衝突。市政府派遣特警到場...
2022-11-16
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達多項共識 布林肯將訪華 習近平峇里島晤拜登3小時
中美元首首次面對面會晤。國家主席習近平同美國總統拜登昨天在印尼峇里舉行會談，達成多項共識，同意雙方外交團隊保持戰略溝通，美國國務卿布林肯將首度訪華。財金團隊也將就經濟政策、經貿等問題開展對話協調。習近...
2022-11-15
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傳會後將發聲明譴責俄羅斯 G20峰會印尼總統促停俄烏戰事
二十國集團（G20）峰會昨日在印尼峇里揭幕，印尼總統維多多致開幕辭，敦促G20成員國終結俄羅斯入侵烏克蘭引發的戰事。美國官員指，G20領袖峰會將發表會後聯合聲明，聲明中大部份成員國將強烈譴責俄羅斯對烏...
2022-11-16
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凱玥突上樓書部署推售
由龍光集團及合景泰富合作發展位於鴨脷洲豪宅項目凱玥，發展商突擊上載樓書，意味項目將部署推售，項目由6座住宅大樓組成，共提供295伙，面積由1340至9336方呎，全為3房及4房大戶。項目面積最細單位為...
2022-11-16
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憧憬中美關係緩和 港股飆723點交投旺
中美元首會晤並達成部份合作共識，市場憧憬中美緊張關係緩和，港股連升3日，收市更重上18000點水平。在科網股整體造好，內地A股亦回暖下，恒指以接近全日高位收市，收報18343點，升723點，大市成交金...
2022-11-16
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迎世盃 搵拍檔 美斯磨刀
阿根廷今晚將會友賽作客阿聯酋，進行卡塔爾世界盃前唯一一次熱身，大軍當然不希望各賽事三十五場不敗走勢告終。同時隊長兼攻擊皇牌美斯，亦希望尋找到決賽周時的攻擊拍檔，從拿達路馬天尼斯、戴巴拿、尼高拉斯干沙利斯和祖利安艾華利斯四揀一，今仗先與踢法酷似阿古路的後者正選合作。（香港時間今晚11:30開賽）今仗作客阿聯酋，是阿根廷在卡塔爾世界盃前唯一一場熱身賽，球隊有兩大目標︰首先是延續各賽事三十五場不敗走勢，為決賽周打下強心針；另一目標是尋找到美斯在世盃的正選攻擊拍檔。阿根廷教練史卡朗尼上任後，初期使用四三三陣式，去年開始慣用四四二，隊長美斯當然佔有一席位，其拍檔就由拿達路馬天尼斯、戴...
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「鏡粉」懇求拍《調教你MIRROR 2》 梁祖堯難忘同鏡仔拍拳賽戲拍到喊
46歲梁祖堯（祖祖）處男下海拍攝ViuTV新劇《繩角》，接拍全因角色正、拍攝場地近屋企，同埋可以同MIRROR好兄弟楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）及邱傲然（Tiger）合...
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李一飄 - 精準抗疫 彈性放寬入境管制｜社論
入境檢疫「0+3」措施實施近一個月，各界要求進一步放寬至「0+0」的聲音，一直沒有停止。行政長官李家超昨天斬釘截鐵地回應，稱他不會再刻意形容「0+多少」，而是會針對不同的活動，作出針對性安排，並在風險...
2022-11-16
- KellyChu - 中大及國際團隊雷射技術探究恐龍｜Executive日記
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- KellyChu - 攀樹錦標賽2022結果出爐 勝出者代表香港赴美出賽｜Executive日記
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仲達 - 三劍俠惡氣十足｜頭號目標
在筆者心目中，徐雨石一向從不需為爭取達標而煩惱，尤以季初表現特別勇猛，經常會在馬季首兩三個月內名列前茅。到底上季石廄出了甚麼狀況，會令成績急轉直下，甚至最終頭馬數目無法達標，外人當然不得而知。不過馬房...
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