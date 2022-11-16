不滿攤牌事件 B費冷待C朗

曼聯前鋒C朗拿度接受專訪炮轟球會的事件繼續發酵，據報此舉引起所有紅魔隊友不滿。前者周一轉換身份，作為葡萄牙隊長向國家隊報到備戰世界盃，他在訓練基地遇上雙料隊友般奴費南迪斯，但有流出的短片顯示B費冷待他，握手打招呼時表情尷尬。

C朗拿度上周接受英國名嘴皮爾斯摩根專訪，力數東家曼聯不是，訪問片段周日甫流出即鬧至滿城風雨，據報紅魔律師團隊正研究此舉有否違約，考慮提早與他解約。目前C朗拿度已向葡萄牙國家隊報到，他與另一位魔兵般奴費南迪斯碰面時面帶尷尬，從葡萄牙國家隊在官方社交媒體上載了大軍成員進入更衣室的畫面可見，般奴費南迪斯進入更衣室時，C朗主動握手，但他猶豫了一下才伸手，然後說了兩句就擰轉頭。