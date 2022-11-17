安干古受傷退隊
法國本身已有兩名中場大將普巴和簡迪因傷無緣世界盃，而球星賓施馬和華拉尼亦帶傷入選，日前亦有中堅甘佩比因傷退隊。周二，高盧雄雞再迎來壞消息，安干古於訓練時與卡馬雲加發生碰撞後倒地，據報其左膝受傷。之後球隊發聲明宣佈：「安干古因受傷要退出世界盃，我們為他感傷心，祝早日康復。」
這名廿五歲鋒將今季狀態大勇，為RB萊比錫於德甲上陣十五場貢獻十二球，乃德甲神射手，遺憾無緣首次於世界盃亮相。據報，法國主帥迪甘斯已有補選心水，將召法蘭克福射手梅安尼入隊。
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2022-11-17
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2022-11-15
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2022-11-17
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2022-11-17
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2022-11-17
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2022-11-17
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2022-11-17
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2022-11-17
昨晚谷中舉行九場賽事，日本中央競馬會錦標由蔡明紹策騎方廄「金爵士」奪得，馬房另贏「駿爵士」起孖，與同晚憑「駿寶」和「越駿知己」贏馬的羅富全，雙雙成為練馬師王。至於何澤堯憑兩冠兩亞一季一殿，成為騎師王。...
2022-11-17