法國噩耗 又打少個

衞冕之師法國飽受傷兵問題困擾，周二他們宣佈再添一名傷員，中場安干古於訓練時受傷，未能出戰世界盃要退隊，據報將補選法蘭克福射手梅安尼入隊。

安干古受傷退隊

法國本身已有兩名中場大將普巴和簡迪因傷無緣世界盃，而球星賓施馬和華拉尼亦帶傷入選，日前亦有中堅甘佩比因傷退隊。周二，高盧雄雞再迎來壞消息，安干古於訓練時與卡馬雲加發生碰撞後倒地，據報其左膝受傷。之後球隊發聲明宣佈：「安干古因受傷要退出世界盃，我們為他感傷心，祝早日康復。」



這名廿五歲鋒將今季狀態大勇，為RB萊比錫於德甲上陣十五場貢獻十二球，乃德甲神射手，遺憾無緣首次於世界盃亮相。據報，法國主帥迪甘斯已有補選心水，將召法蘭克福射手梅安尼入隊。