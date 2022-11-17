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法國噩耗　又打少個

2022-11-17 列印
■法國中場大將安干古因傷退隊，據報教練迪甘斯將補選梅安尼。
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  衞冕之師法國飽受傷兵問題困擾，周二他們宣佈再添一名傷員，中場安干古於訓練時受傷，未能出戰世界盃要退隊，據報將補選法蘭克福射手梅安尼入隊。
安干古受傷退隊
法國本身已有兩名中場大將普巴和簡迪因傷無緣世界盃，而球星賓施馬和華拉尼亦帶傷入選，日前亦有中堅甘佩比因傷退隊。周二，高盧雄雞再迎來壞消息，安干古於訓練時與卡馬雲加發生碰撞後倒地，據報其左膝受傷。之後球隊發聲明宣佈：「安干古因受傷要退出世界盃，我們為他感傷心，祝早日康復。」

這名廿五歲鋒將今季狀態大勇，為RB萊比錫於德甲上陣十五場貢獻十二球，乃德甲神射手，遺憾無緣首次於世界盃亮相。據報，法國主帥迪甘斯已有補選心水，將召法蘭克福射手梅安尼入隊。
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