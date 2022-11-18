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作客全敗

2022-11-18 列印
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周三NBA，勇士射神史堤芬居利（右）雖轟入五十分，但仍未能阻止球隊作客119:130不敵有保卡貢獻廿七分和九次助攻的太陽。連同今場，勇士開季作客八戰全敗，創隊史自八九至九○球季最差紀錄，居利矢言：「不可讓輸波成為習慣。」
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