文尼開刀退出世盃

帶傷入選塞內加爾大軍的前鋒文尼，周四確認需要接受手術根治右膝肌腱傷患，緣盡明日展開的卡塔爾世界盃。這名效力拜仁慕尼黑的三十歲射手將會返回慕尼黑，接受康復治療，不會留在卡塔爾支持球隊。



文尼在十一日前受傷，但仍入選塞內加爾的世盃大軍名單，該國足總周二仍宣稱這名國家隊攻擊皇牌不會退隊，只是在分組賽初段未能披甲。然而這名三十歲鋒將周四接受磁力共振掃描，證實需要開刀根治右膝肌腱傷患，未能出戰世盃。球隊在官方聲明指出：「我們又一次對文尼的傷勢進行檢查，其傷患不像我們想像中那樣，我們不得不宣佈文尼將退出塞內加爾世盃大軍。」塞軍在世盃編入A組，周一首輪鬥荷蘭。