文尼在十一日前受傷，但仍入選塞內加爾的世盃大軍名單，該國足總周二仍宣稱這名國家隊攻擊皇牌不會退隊，只是在分組賽初段未能披甲。然而這名三十歲鋒將周四接受磁力共振掃描，證實需要開刀根治右膝肌腱傷患，未能出戰世盃。球隊在官方聲明指出：「我們又一次對文尼的傷勢進行檢查，其傷患不像我們想像中那樣，我們不得不宣佈文尼將退出塞內加爾世盃大軍。」塞軍在世盃編入A組，周一首輪鬥荷蘭。
文尼開刀退出世盃
文尼在十一日前受傷，但仍入選塞內加爾的世盃大軍名單，該國足總周二仍宣稱這名國家隊攻擊皇牌不會退隊，只是在分組賽初段未能披甲。然而這名三十歲鋒將周四接受磁力共振掃描，證實需要開刀根治右膝肌腱傷患，未能出戰世盃。球隊在官方聲明指出：「我們又一次對文尼的傷勢進行檢查，其傷患不像我們想像中那樣，我們不得不宣佈文尼將退出塞內加爾世盃大軍。」塞軍在世盃編入A組，周一首輪鬥荷蘭。
防疫鬆綁 帶動復常 世盃明開鑼酒吧商場大旺
疫情下經濟不景，適逢四年一度世界盃明晚開鑼，過半賽事將於香港時間晚上六時或九時開始，加上防疫措施放寬，為不少行業注入甘露，帶動復常。酒吧業摩拳擦掌吸客，直播賽事及抽獎優惠等，未來一個月訂枱和包場上升三...
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2022-11-19
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日出康城LP10會所曝光
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康師傅華潤萬象海爾智家齊染藍
恒指公司季檢揭盅，恒指加入康師傅（322）、華潤萬象（1209）及海爾智家（6690），並無剔除股份，恒指成份股由73隻增至76隻。有關變動將於12月2日收市後換馬，12月5日生效。恒指重新調整各藍籌...
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C朗專訪再爆料 「奪世盃即掛靴」
葡萄牙巨星C朗拿度與名嘴皮爾斯摩根專訪的足本內容下半部份，在周四刊登，前者於訪問中斬釘截鐵表示，如果球隊贏得今屆卡塔爾世界盃冠軍，就會急流勇退即時掛靴。該隊行情原本被看淡，但他們在周四熱身賽主場4:0...
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李純恩 - 不勉強｜好好過日子
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2022-11-19
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