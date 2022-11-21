荷新星騷哥利
網民落疊連場敗北歎「搵笨」 賭波貼士網湧現 包贏招徠呃會費
世界盃開鑼，網上湧現多個賭波貼士平台，聲稱貼士奇準，只要網民每月數百至數千元「會費」，就可獲貼士，包保贏大錢。但有網民踢爆，跟貼士重槌投注，連場敗北，覺得被「搵笨」。警方「守網者」專頁指，近期冷門貨品...
2022-11-21
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國台辦：感到痛心和惋惜 大熊貓團團安樂死離世
大陸二○○八年送贈台灣的雄性大熊貓「團團」，由於癲癇發作頻密，台北市立動物園判斷病況不可逆轉，決定讓牠在麻醉中沉睡，不再受苦。團團於周六下午一時四十八分心跳停止。園方表示，「團團」周六凌晨三度癲癇發作...
2022-11-21
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降雪量高達1.9米3人死 紐約州遭歷史最強暴風雪吹襲
美國紐約州西北部周六迎來一場歷史性暴風雪，部份地區降雪量超過一點八米，至少三人受災死亡。州內十一個縣進入緊急狀況，大量航班被迫取消，道路交通亦受阻，打亂人們感恩節假期的安排。根據美國國家氣象局資料，位...
2022-11-21
- 辛偉誠突訪基輔 重申援烏至戰勝
- 小池百合子籲着樽領衫 保暖減用電
- 俄否認涉事批裁決含政治動機 馬航MH17空難3人謀殺罪成 由荷蘭主導的馬航MH17客機空難調查，周四在海牙地方法院作出裁決，案中三名被告謀殺罪成，判處終身監禁，並向遇難者家屬賠償至少一千六百五十萬美元。
- 周四前須回覆會否留任 馬斯克要Twitter員工自決
- 麥卡錫當選眾議長存變數 共和黨成功奪得眾議院
- 北約：波蘭導彈或來自烏軍 澤連斯基強烈否認
- 北韓向東部海域射彈道導彈
- G20中英峰會面談取消 導彈襲波蘭辛偉誠急處理
- 特朗普宣佈參加2024年總統大選
- 傳會後將發聲明譴責俄羅斯 G20峰會印尼總統促停俄烏戰事
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ONE INNOVALE累售1000伙
恒基旗下粉嶺新盤ONE INNOVALE-Cabanna，過去兩日連續錄六宗成交，當中昨日再售出3伙，令到整個ONE INNOVALE系列，由開售至今剛好累積售出1000伙。新盤ONE INNOVAL...
2022-11-21
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美聯儲頻放鷹 市場乏利好消息 港股短線料呈上落市
美股上周五反覆向好，三大指數收市均造好，但反映中概股表現的金龍指數卻低收近3%。同時，恒指夜期亦跌72點，收報17992點，較港股收市低水71點。分析指， 恒指三周累升逾3000點，累計升幅大；美國聯...
2022-11-21
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託神算駱駝鴻福 卡尼頭炮逞英
近屆世界盃都有動物神準預測賽果而聞名，例如一○南非世盃的八爪魚「保羅」，以及去屆白貓「阿基里斯」，今屆卡塔爾世界盃就有駱駝「卡米娜」。卡米娜預測英格蘭在今晚B組首輪於哈利法國際球場擊敗伊朗，英軍隊長哈...
2022-11-21
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蒙嘉慧拖老爺撐場 鄭伊健紅館騷自肥 獻唱悼恩師羅文
鄭伊健相隔3年重踏紅館舉行演唱會，獲太太蒙嘉慧（Yoyo）從日本回港捧場，與伊健爸爸在台下為他應援。伊健獻唱多首經典歌，勾起集體回憶，全場大合唱時，令他感動到眼濕濕。另外，他又剖白早前缺席羅文紀念騷原...
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呂志和獎 - 文化素養與精神文明的追求｜勵‧志
呂志和獎最近和嘉華國際聯合贊助香港故宮文化博物館義工計劃，期望透過培養公眾對中國文化和藝術的素養和興趣，加深認識國家文化寶藏。筆者上月29日剛參與博物館義工計劃的啟動禮，並在席上代表致辭，表達我們對本...
2022-11-21
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浪漫勇士捧馬會盃 金鑽貴人贏馬會短途錦標 金鎗六十 一哩稱王稱帝
昨日舉行三場國際賽預賽，結果呂廄「金鎗六十」勝出馬會一哩錦標，沈廄「浪漫勇士」奪得馬會盃，文廄「金鑽貴人」贏馬會短途錦標；後駒騎者潘頓另贏蔡廄「健康快駒」、文廄「線路神驊」和希廄「東方飛影」，於第九場...
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