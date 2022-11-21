呂志和獎最近和嘉華國際聯合贊助香港故宮文化博物館義工計劃，期望透過培養公眾對中國文化和藝術的素養和興趣，加深認識國家文化寶藏。筆者上月29日剛參與博物館義工計劃的啟動禮，並在席上代表致辭，表達我們對本...

2022-11-21