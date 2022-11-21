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荷新星騷哥利

2022-11-21 列印
荷蘭左翼 加普
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  荷蘭今晚於卡塔爾世界盃A組首輪鬥塞內加爾，取勝重任落在鋒線新星加普身上。此子今季在燕豪芬表現出色，受到歐洲豪門利物浦和皇家馬德里青睞，必把握機會在世盃大舞台抬高身價，今仗誓破塞內加爾大門，塞軍更有射手沙迪奧文尼因傷退隊，放心捧荷蘭客勝。（ViuTV99、Now616、618台周二凌晨0:00直播）
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