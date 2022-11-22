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撐起法國 基奧特滅「鼠」

2022-11-22 列印
法國前鋒 基奧特
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法國今晚展開世界盃衞冕征途，在南部球場鬥澳洲上演D組首輪分組賽。高盧雄雞日前有射手賓施馬因傷退隊，入球重任將落在基奧特身上，幸好此子最近腳風大順，本身又是法國隊史上入球第二多球員，他揚言會領軍衞冕，有信心在今仗攻陷袋鼠軍防線助高盧雄雞取開門紅，主勝放心去馬。（Now616、618台周三凌晨3:00直播）
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