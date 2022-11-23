狂牛新世代穩奏凱「哥」

西班牙在今屆卡塔爾世界盃徵召了八位千禧後球員，當中效力巴塞隆拿的加維和柏迪將會統領中場，兩人更被捧為新沙維及恩尼斯達組合。狂牛教練安歷基對兩人亦寄望甚殷，他倆勢不負所託，今晚於世界盃E組首輪在阿爾圖馬馬球場擊敗哥斯達黎加，顯示爭標份子實力，主勝放心去馬。（Viu TV99、Now616、618台周四凌晨0:00直播）