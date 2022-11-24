拉芬夏擬好慶祝方式 森巴舞派對

■拉芬夏直言已準備了十隻舞蹈，作為入球慶祝之用。

■賽前被看低一線的塞爾維亞，進行最後操練。

卡塔爾世界盃進入第五日，上演首輪分組賽最後一天賽事，身處G組的奪冠大熱門巴西壓軸登場，在魯賽爾球場鬥塞爾維亞。這支南美勁旅擁有令人聞風喪膽的鋒線，翼鋒拉芬夏比洛尼直言已預備了十隻舞蹈作入球後慶祝之用，今仗勢全力爭取士哥取開門紅，在全球球迷面前展示森巴舞，一點三八倍主勝可去馬。（Now616、618台周五凌晨3:00直播）巴西球員向來喜歡在士哥後大跳森巴舞，但外界借此來大做文章，有份入選今屆世盃森巴大軍名單的皇家馬德里翼鋒雲尼斯奧斯，早前入球後跳舞慶祝，被批評不尊重對手，一眾國家隊名宿如朗拿度和朗拿甸奴立即走出來聲援。事隔數周來到世盃，森巴大軍對此事仍念念不忘，翼鋒拉芬夏周二受訪時直言準備了十隻舞蹈，每入一球就跳一首：「我們準備了十隻舞蹈，作入球後的慶祝之用，直到我們入夠十球後，便會創造新的舞蹈，我們會向全世界展示甚麼是森巴舞。」「已準備十隻舞蹈」這名效力巴塞隆拿的二十五歲鋒將，勢可與森巴隊友在全球觀眾面前表現舞藝。皆因巴西擁有被譽為今屆三十二強最銳利的鋒線，九位鋒將除了射手柏度古靴美外，其餘如攻擊皇牌尼馬、翼鋒加比爾馬天尼利、可翼可鋒的加比爾捷西斯等，都在歐洲頂級豪門效力。各人合力助巴西在過去七場各賽事狂轟二十六球，球隊期間取得全勝佳績，今仗勢將塞爾維亞一對箭頭阿歷山大米祖域和杜辛華荷域比下去，在場邊大跳森巴舞。拉芬夏對今仗充滿信心：「能夠代表巴西出戰世界盃是夢寐以求的事，我絕對會盡全力助球隊達到目標。全隊上下亦充滿信心，在今仗全取三分。」有拉芬夏信心加持，巴西主勝放心去馬。