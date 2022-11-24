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C朗解約離開曼聯

2022-11-24 列印
■C朗回復自由身，可專心為葡萄牙出戰世盃。
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曼聯周三宣佈前鋒C朗拿度通過雙方協議離開曼聯，並即時生效。球會感謝他兩度效力期間作出巨大貢獻，並祝願他及家人未來一切順利，這位葡萄牙國腳現已成為自由身，可以尋找新東家。舊隊友里奧費迪南指C朗離隊是一件好事，等同「拆除了計時炸彈」。
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