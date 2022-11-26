阿根廷還原不敗戰陣 球王絕地反擊

■墨西哥近三次鬥阿根廷有輸無贏。

阿根廷在卡塔爾世界盃C組首輪爆冷不敵沙特阿拉伯，隊長美斯矢言問題在於球隊未能發揮快速將皮球左右兩邊轉換的踢法。今晚小組次輪，該隊將於魯賽爾球場鬥墨西哥，據報教練史卡朗尼會改踢四三三陣式用盡球場闊度之餘，還以長傳準繩的中堅利辛度馬天尼斯和中場阿歷斯麥阿里士打任正選，在這場生死戰踢回本身風格全取三分，阿根廷一點四三倍主勝放心捧。（Viu TV99、Now616、618台周日凌晨3:00直播）今屆世盃熱門之一阿根廷，在周三C組首輪1:2爆冷不敵沙特阿拉伯，該仗攻入十二碼先開紀錄的射手美斯矢言已找到出事原因：「我們上仗太快取得入球，太早入局，初段有很多與對方門將一對一的機會。球隊因此沒有踢出本身風格，沒有左右轉移皮球，沒有從一邊到另一邊去尋找正確機會，那才是我們擅長的地方。」為了不讓這位個人第五次出戰世盃的星將，遇上分組賽下馬的尷尬局面，阿根廷媒體《奧萊報》指教練史卡朗尼將會在今仗鬥墨西哥時對症下藥，由四四二改為四三三陣式，用盡球場闊度令進攻更立體。同時他又會變更正選陣容，以助攻力強的馬高斯阿古拿任正選左閘加強側擊力；中堅方面就以擅長長傳的利辛度馬天尼斯取代基斯甸羅美路；中場亦會改用轉換方向能力出眾的麥阿里士打，踢回不敵沙特阿拉伯前三十六場各賽事不敗的風格，盡取三分保持出線希望。墨西哥對賽往績不利首輪與波蘭互交白卷的墨西哥，亦有第五次參加決賽周的門將奧祖亞把關，他信心十足道：「世盃就是要對上最好的球員，期待與美斯交手。」然而該隊歷來三次於世盃與阿根廷交手，計算百二分鐘全敗，今仗難阻美斯領軍在這場生死戰搶三分，捧主勝。