阿根廷還原不敗戰陣 球王絕地反擊

（Viu TV99、Now616、618台周日凌晨3:00直播）
今屆世盃熱門之一阿根廷，在周三C組首輪1:2爆冷不敵沙特阿拉伯，該仗攻入十二碼先開紀錄的射手美斯矢言已找到出事原因：「我們上仗太快取得入球，太早入局，初段有很多與對方門將一對一的機會。球隊因此沒有踢出本身風格，沒有左右轉移皮球，沒有從一邊到另一邊去尋找正確機會，那才是我們擅長的地方。」
為了不讓這位個人第五次出戰世盃的星將，遇上分組賽下馬的尷尬局面，阿根廷媒體《奧萊報》指教練史卡朗尼將會在今仗鬥墨西哥時對症下藥，由四四二改為四三三陣式，用盡球場闊度令進攻更立體。同時他又會變更正選陣容，以助攻力強的馬高斯阿古拿任正選左閘加強側擊力；中堅方面就以擅長長傳的利辛度馬天尼斯取代基斯甸羅美路；中場亦會改用轉換方向能力出眾的麥阿里士打，踢回不敵沙特阿拉伯前三十六場各賽事不敗的風格，盡取三分保持出線希望。
墨西哥對賽往績不利
首輪與波蘭互交白卷的墨西哥，亦有第五次參加決賽周的門將奧祖亞把關，他信心十足道：「世盃就是要對上最好的球員，期待與美斯交手。」然而該隊歷來三次於世盃與阿根廷交手，計算百二分鐘全敗，今仗難阻美斯領軍在這場生死戰搶三分，捧主勝。