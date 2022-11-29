迪比碌「卡」爭首名

卡塔爾世界盃A組出線熱門荷蘭，在首兩輪分組賽攻力明顯不足，兩仗都先任後備的前鋒迪比，揚言要在今晚分組最後一輪鬥東道主卡塔爾時復出任正選，解決球隊入球能力不足的問題。橙軍勢可在阿爾貝特球場大勝卡塔爾，力爭以小組首名晉級十六強，讓球主客和兩球「客勝」二點二倍屬超值之選。（Now616、618台今晚11:00直播）