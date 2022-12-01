生死戰還原三四三 武士刀屠「牛」

西班牙中場布斯基斯

日本在卡塔爾世界盃E組首輪反勝德國取得好開始，但上仗輪換五人而不敵哥斯達黎加，導致今晚小組尾輪須在哈利法國際球場擊敗西班牙，才確定晉級十六強。該隊教練森保一吸取過教訓，今仗不會再胡亂排陣，將會採用反勝德軍時的秘密武器三後衞陣式，旅居西班牙七年的鋒將久保健英亦矢言會使出畢生所學領軍奏捷，一於冷敲日本七倍主勝。（Now616、618台周五凌晨3:00直播）首輪對德國時，日本半場落後一球，教練森保一於半場將四二三一改成三後衞陣式，後防由亂變穩，同時又加強中前場壓逼令形勢逆轉，最終反勝2:1。然而森帥上仗鬥同組實力最弱的哥斯達黎加時，又用回四後衞踢法，正選名單亦輪換了五人，全隊踢不出應有水準以一球見負，令今仗非勝不可。久保健英摸清西班牙森保一明白球隊已沒有退路，會用贏德國時於下半場排陣、專門應對歐洲勁旅的三四三陣式：「我們當然會採用比上場不同的策略和佈陣，因為我一直全面考慮小組三場比賽，從而作出最好的決定。西班牙是一支強隊，我們要有截然不同的演出，但我有信心可以擊敗他們。」要踢好這套三四三陣式，就要依靠四位關鍵球員，其中一位就是前後在西班牙逗留了七年的鋒將久保健英。此子今季為皇家蘇斯達於各賽事取得兩入球四助攻，童年在巴塞隆拿青年軍效力時，又與狂牛翼鋒安素法迪及中堅艾利加西亞做過隊友，深諳西班牙的踢法，他矢言會使出畢生所學：「這是我一生中最重要的比賽，我會把我在西班牙學到的東西使出，希望可以攻入致勝入球。」適逢有傳狂牛今仗會輪換，收起中場布斯基斯和左閘佐迪艾巴等人，東瀛軍團更有希望全取三分，冷敲主勝。