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加普身價戰領荷趕「美」

2022-12-03 列印
荷蘭前鋒 加普
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荷蘭鋒將加普於今屆世界盃三場分組賽都先開紀錄創隊史先河，成為橙軍晉級十六強的頭號功臣。世盃前曼聯已對他感興趣，近日紅魔名宿史高斯更呼籲球會盡快落實交易，加普深明自己的身價已與荷蘭於世界盃的成績掛鈎，今晚十六強勢必使盡渾身解數率隊在哈利法國際球場淘汰花旗兵，昂然晉級八強，主勝放心去馬。
（Now616、618台今晚11:00直播）
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