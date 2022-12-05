克軍中場四両撥千斤 以柔制「日」

日本中場堂安律

日本在今屆卡塔爾世界盃靠三笘薰和田中碧等新生代猛將，以快速反擊、瘋狂迫搶和不朽鬥志先後反勝德國和西班牙，昂首晉級十六強，但今晚在南部球場對克羅地亞勢難再進一步。克軍兩位中場大師莫迪歷及高華錫擅長四両撥千斤，不怕壓迫又有良好心理質素，今仗一於領軍阻止東瀛軍團向前行，捧克羅地亞一點九八倍客勝。（Now616、618台今晚11:00直播）今屆世盃令人最驚喜的球隊，非日本莫屬，他們在E組面對一四年盟主德國和一○年冠軍西班牙，同樣在下半場變陣踢得極具侵略性，並靠中場田中碧、翼鋒三笘薰和堂安律等新生代球員在前場瘋狂迫搶，又憑眾人的速度以快速反擊扭轉劣勢，兩仗俱反勝2:1以首名晉級十六強。田中碧矢言今仗面對克羅地亞會繼續全場奔跑，以活力制敵：「我把目標和要求定得很高，所以會不斷奔跑，希望我們以這種踢法，繼續向前進。」莫迪歷高華錫「大心臟」然而格仔軍兩位中場大師莫迪歷及高華錫，擅長四両撥千斤。三十七歲的莫迪歷在分組賽第二輪對加拿大時，就算在初段被對方窮追猛打又閃電失球仍處變不驚，待敵將體能下降後全面控制中場節奏率隊贏4:1，小組三仗共有三次關鍵傳球和十二次長傳；而效力車路士的高華錫在對手緊身壓迫時仍能保持控球權，更重要的是他每每在比賽關鍵時刻才於中場引球推進助球隊轉守為攻，是球隊在F組一勝兩和晉級的關鍵球員。格仔軍教頭達歷亦表示他們已準備好應對日本的壓迫：「日本是一支行軍速度快和張力十足的球隊，會用反擊來懲罰你，所以我們要更有耐性和紀律，不要犯錯。」再者，克羅地亞亦有新生代提供無限的能量，與具經驗的老將們互補不足，今仗勢可終止日本的強勢，捧克羅地亞客勝。