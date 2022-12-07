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半場四剃南韓眼眉 森巴舞不停捱轟

2022-12-07 列印
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巴西在卡塔爾世界盃十六強4:1淘汰南韓，半場已經轟入四球，球員入球後大跳森巴舞狂歡，教練迪堤也加入其中。惟此舉遭到曼聯名宿堅尼批評，認為是不尊重對手的表現，迪堤解釋球隊只是流露出喜悅之情，並無不敬之意。

今場巴西對南韓贏得非常輕鬆，七分鐘便由前鋒雲尼斯奧斯祖尼亞打開紀錄，揭開大勝的序幕。球員在每個入球後都大跳森巴舞，當李察利臣為巴西射成3:0之後，連教練迪堤亦與球員一起跳舞。
堅尼狠批：有欠尊重

對此，堅尼批評巴西球員每個入球都跳舞慶祝是不尊重對手：「我不喜歡巴西球員的舞蹈，我認為此舉並不尊重對手。我不介意他們入第一球時跳舞，但之後每球都跳，連教練都加入實在太過份。」

然而迪堤就回應：「我知道有人認為這些舞蹈是不尊重對手，我們只是為了表達入球的喜悅而跳舞，為了球隊、為了賽果而跳。」
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