9鋒將空群而出 森巴旋風反「克」

巴西前鋒尼馬

克羅地亞中場莫迪歷

巴西是本屆卡塔爾世界盃唯一用盡廿六人的球隊，九名鋒將輪流披甲，其中四人已有入球或助攻。該隊今晚八強於教育城球場鬥克羅地亞，一於先派尼馬、雲尼斯奧斯祖利亞和李察利臣三大攻擊手強攻，末段再用其他鋒將接力圍攻上圈與日本激戰百二分鐘的格仔軍，昂首躋身四強，熱捧巴西讓球主客和讓一球一點九一倍客勝。（ViuTV99、Now616、618台今晚11:00直播）人才濟濟的巴西，今屆世盃四場賽事都用盡五個換人名額，加上他們在G組頭兩輪全勝提早出線，尾輪鬥喀麥隆可以大幅輪換；而十六強4:1大勝南韓又半場輕鬆領先四球，所以就連三號門將韋華頓都有份上陣用盡大軍廿六人。該隊教練迪堤特別喜歡換攻擊球員保持攻力，上述四仗一次換了四名鋒將，還有兩次換三名攻擊手，期間合共攻入七球。場場換盡五人狂攻多位鋒將亦交足功課，因足踝傷患在今屆僅出場兩次的攻擊王牌尼馬交出入球和助攻各一；箭頭李察利臣則累積三入球一助攻；翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞就入一球助攻兩次，三人勢聯同效力巴塞隆拿的右翼拉芬夏比洛尼正選狂攻克羅地亞防線，擁有一次助攻的洛迪高高斯、加比爾馬天尼利、安東尼馬菲奧斯和柏度古靴美就先任後備支援，勢令格仔軍防線無喘息空間，隊長堤亞高施華矢言：「我們前場很有創造力，有各種各樣的解決方案，很多球員的技術能力都很強。」克羅地亞上場戰至互射十二碼才贏日本，他們在本屆賽事又甚少輪換，三十七歲隊長莫迪歷在內共十二人踢足四場，勢難敵森巴軍團的車輪戰，一於捧巴西讓球主客和客勝。