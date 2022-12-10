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C朗坐歪　B費伏「摩」

2022-12-10 列印
葡萄牙中場 般奴費南迪斯
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今晚卡塔爾世界盃八強，葡萄牙將於阿爾圖馬馬球場鬥摩洛哥，從賽前操練所見，隊長C朗拿度如上圈般先任後備。這名三十七歲老將又淪為替補，事件惹來各界關注，但他於社交媒體圖文並茂指出與隊友關係良好，全隊目標一致，加上葡軍另一位領袖般奴費南迪斯在今屆賽事交出兩入球五助攻的數據，今仗勢可領軍再進一級，客勝屬不二之選。（Viu TV99、Now616、618台今晚11:00直播）
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