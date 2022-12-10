昨晚舉行一年一度的騎師賽，結果出現雙冠軍和雙季軍，馬昆和蘇兆輝各以一冠一殿成績封王，騎師王平頭奪冠；而雙季軍是何澤堯和梁家俊，他們同樣勝出其中一關賽事。其餘呂健威勝出「威威鬥士」和「純金酒杯」，與何澤...

2022-12-08