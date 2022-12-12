英軍出局 榮辱與共 全城撐卡尼

■英格蘭球員賽後紛紛上前安慰隊長卡尼（中）。

■領隊修夫基（左）嘗試安撫卡尼。

■英軍（白衫）又一次輸給十二碼，勝方法國晉身四強。

關鍵12碼宴客

英格蘭在周六卡塔爾世界盃八強1:2不敵法國，他們原本有機會追和迫打加時，可惜本身已射入一個十二碼的射手哈利卡尼，末段再獲極刑時卻射失，連累球隊未能連續兩屆殺入準決賽。成為出局罪人，但這名英軍隊長不像過往般受到千夫所指，反而獲得隊友、對手、球評家和國內球迷全城力撐。今場錄得十六次射門比法國多一倍的英軍，換邊後靠哈利卡尼射入十二碼，抵銷高盧雄雞中場曹亞文尼先開紀錄的遠射，這球亦是前者歷來為三獅攻入的第五十三球，追平朗尼保持的英格蘭代表隊入球紀錄。球隊於七十八分鐘再落後，基奧特頭槌破網，不過他們在末段有扳平機會，當時鋒將美臣蒙特在禁區內被法國守將迪奧靴南迪斯撞跌，經VAR翻看後再獲十二碼。可是第二次面對熱刺隊友、法國門將洛里斯的卡尼，欲大力狂抽網頂，可是最終「炒飛機」宴客，連累球隊輸1:2，未能繼去屆俄羅斯世界盃再入四強。這名廿九歲三獅隊長賽後十分自責：「在個人及團隊層面來說，這個十二碼很難處理，現在它會成為我一生都銘記的事情。作為隊長兼射失十二碼的人，我要負上全責。」過往英國各界均會群起批評射失極刑連累球隊出局的球員，可是今次就全城力撐他，隊友基爾獲加指：「我們贏就一起贏，輸就一起輸。我不會怪他，他是一個非常優秀的劊子手。」前鋒拉舒福特附和道：「他是我們的隊長，世界級前鋒，沒有他我們就沒有今天。」球評對手齊表敬意向來尖酸刻薄的評述員亦齊聲支持他，前曼聯右閘加利尼維利表示：「卡尼是一名十分勇敢的球員，全隊在下半場亦踢得很好。」對手洛里斯亦支持他：「卡尼在比賽的關鍵時刻承擔了責任，他是我的隊友，我十分尊重他。」