C朗遺憾出局爆喊

葡萄牙隊長C朗拿度在周六卡塔爾世界盃八強對摩洛哥時又再出任後備，他可下半場出場但無法扭轉葡軍輸0:1的賽果。此子已三十七歲，這場比賽大有機會是他人生最後一場世盃賽事，只能帶着未能奪取大力神盃和世盃淘汰賽未有入球的遺憾離開球場，難怪在賽後激動落淚。



三十七歲的C朗，大有可能是最後一次出戰世界盃決賽周，今仗下半場後備上陣後拚盡全力，並有一次單刀射門可惜被摩洛哥門將耶辛尼保奴擋出，未能助球隊扳平比分，黯然在八強出局。連同今屆，此子歷來五次出戰世界盃決賽周，合共八次在淘汰賽上陣踢了五百七十分鐘，總共有廿七次射門仍顆粒無收，始終未能取得個人在世界盃淘汰賽階段首個士哥，同時亦未能取得生涯獨欠的大力神盃。