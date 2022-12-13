克阿4強攻防戰 鐵血三老圍美斯

克羅地亞中場波索域

克羅地亞中場高華錫

克羅地亞中場莫迪歷

美斯在今屆卡塔爾世界盃收放自如，待合適時機才全力發動進攻，以四入球兩助攻的高效表現帶領阿根廷來到四強，今晚於魯賽爾球場硬撼克羅地亞。然而格仔軍三位中場大師莫迪歷、高華錫和波索域經驗老到，無球時警覺性高又擅長封鎖空間，今仗一於合力封殺該名三十五歲老將，令他沒有發揮機會，這場攻防戰博法定時間開出二點九八倍和局。（ViuTV 99、Now616、618台周三凌晨3:00直播）三十五歲的美斯在今屆世盃踢足五場，沒有錯過任何一分鐘，他為了保留體力在陣上沒有參與防守，大部份時間緩慢地移動，待合適時機才全力奔跑發動進攻，至今已累積四入球兩助攻，直接貢獻球隊九個入球中的六球。克羅地亞教練達歷已看穿了他的一舉一動：「美斯的跑動量不多，也不會去追球，他把所有的體力等待接球時機，這是我們需要特別注意。我們要提防他的傳球線路，以及限制他活動的空間。」七載中場線各司其職封鎖空間，正是克羅地亞三位中場大師莫迪歷、高華錫和波索域最擅長做的事。三人在國家隊已合作了七年，包括本屆世盃五場賽事都一起正選上陣，體能最好的波索域專責緊身追纏對手，大範圍活動縮窄對方的進攻空間；觀察力強和閱讀球賽敏銳的高華錫，就在邊旁伺機行動，在適當時機上前夾擊破壞敵軍的攻勢；而三十七歲的莫迪歷亦會適時補位，在禁區頂危險區域封鎖傳球路線，並準備好在破壞對方進攻後再策動反擊，他矢言已做好準備迎接硬仗：「我們已經做好準備，將會全力以赴。」右閘祖蘭奴域亦表示：「有他們在陣，比賽會變得輕鬆。」三人阻止到美斯揮軍進襲，但克軍鋒線欠缺一錘定音的射手，兩軍大有機會在法定時間握手言和，待加時甚至互射十二碼分勝負。