C朗確認告別世盃

葡萄牙在周六卡塔爾世界盃八強0:1不敵摩洛哥，隊長C朗拿度賽後失望流淚並直接返回更衣室，沒有接受訪問。此子事隔一天終在社交平台發文表達心聲，直言奪得世界盃的夢想已經告終，首度承認今屆是自己最後一次出戰世盃，個人五次世盃之旅就此完結。



C朗周日在社交媒體撰文，透露今屆是他個人最後一屆世盃：「為葡萄牙贏世界盃，是我足球生涯最大的夢想。我很幸運贏過不少錦標，包括為葡萄牙贏過國際賽冠軍，但取得世界盃才是我的終極夢想。我已經付出一切，從未放棄夢想，但不幸地，這個夢想現在完了。」



帖文一出，不少體育界巨星紛紛留言支持，其中巴西球王比利亦表示：「我的朋友，多謝你為我們帶來歡樂。」

