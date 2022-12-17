克軍爭季「摩」拳擦掌 送別莫迪歷

■克羅地亞全力備戰，力求將季軍送給莫迪歷。

■摩洛哥擬輪換讓後備兵落場。

卡塔爾世界盃季軍戰今晚在哈利法國際球場上演，當各界認為克羅地亞和摩洛哥未必會全力以赴之際，克軍上下包括隊長莫迪歷矢言，要拿取季軍光榮回歸。再者今仗大有機會是三十七歲的莫迪歷最後一仗世盃比賽，甚至是他國際賽告別戰，全隊勢努力爭勝讓他留下美好回憶，今仗不勝無歸，捧克羅地亞二點零四倍主勝。（Viu TV99台、Now616、618台今晚11:00直播）世界盃季軍戰向來不被重視，參賽球隊亦大有機會輪換讓後備兵出場感受世盃氣氛，陣中有兩位中堅阿古特和路曼沙斯，以及左閘馬沙拉奧受傷的摩洛哥，其教練列拉古坦言不會夫添出戰：「很多球員都已經很疲累了，今仗會派今屆未有出場機會的球員上陣。」將帥揚言全力出擊然而克羅地亞上下卻認真看待，前鋒卡拉馬歷矢言：「我們希望成為季軍，把獎牌帶回國家。這是一場歷史性的比賽，是國家隊最重要的比賽之一，會全力出擊。」隊長莫迪歷亦表示：「球隊的身心都要有足夠的休息，因為我們一定要奪得銅牌。」今仗對克軍還有另一個重要意義，因為三十七歲的莫歷迪仍未決定是否繼續為國家征戰，這場季軍戰大有可能是他人生最後一場世盃比賽，甚至乎是國際賽的告別戰。克軍教練達歷坦言：「我衷心希望他可以繼續留隊，但當然決定權在他手上，如果他決定離開，全球的球迷都會很傷心，所以一定要踢好今仗。」雙方心態高下立見，克軍可望順利奏捷以季軍完成今屆世盃之旅，主勝去馬。