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美斯缺操 一場虛驚

2022-12-17 列印
■周四美斯未有隨阿根廷操練，惹來受傷疑雲。
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多間媒體在周四以頭條刊登，指阿根廷隊長美斯沒有隨大軍操練，令球迷聯想他在四強對克羅地亞時曾觸摸自己的大腿肌肉，擔心其受傷無法在明晚世界盃決賽上陣。不過網民們細讀報道內文，才發現原來所有在準決賽時正選出場的球員都沒有在球場上練習，僅於室內進行恢復訓操，美斯受傷只是虛驚，大家都批評被標題嚇倒。
  由於多位阿根廷星將沒有公開練習，訓練焦點就落在已退休的前阿根廷射手阿古路身上。
  後者周四穿起整套阿軍教練團成員裝束現身，其間曾波癮起走入訓練場射門，皮球直飛死球破網，射術沒有因掛靴近一年而退步。
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