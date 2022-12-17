美斯缺操 一場虛驚

多間媒體在周四以頭條刊登，指阿根廷隊長美斯沒有隨大軍操練，令球迷聯想他在四強對克羅地亞時曾觸摸自己的大腿肌肉，擔心其受傷無法在明晚世界盃決賽上陣。不過網民們細讀報道內文，才發現原來所有在準決賽時正選出場的球員都沒有在球場上練習，僅於室內進行恢復訓操，美斯受傷只是虛驚，大家都批評被標題嚇倒。

由於多位阿根廷星將沒有公開練習，訓練焦點就落在已退休的前阿根廷射手阿古路身上。

後者周四穿起整套阿軍教練團成員裝束現身，其間曾波癮起走入訓練場射門，皮球直飛死球破網，射術沒有因掛靴近一年而退步。