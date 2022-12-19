莫迪歷欣慰 兩屆奪牌 格軍強人不倒

■克羅地亞奪季，連續兩屆以前三名完成賽事。

■格仔軍季軍戰以2:1擊敗非洲黑馬摩洛哥。

■主帥達歷與莫迪歷慶祝。

周六卡塔爾世界盃季軍戰，克羅地亞2:1擊敗非洲黑馬摩洛哥取得第三名，連同上屆亞軍和九八年的季軍，這個全國人口僅得四百萬的東歐小國，自上世紀九十年代初獨立後，六次參加世盃決賽周居然取得一亞兩季的佳績。該隊三十七歲中場核心莫迪歷矢言，最欣喜見到克羅地亞變成足球強國。面對在分組賽時曾互交白卷的摩洛哥，克羅地亞今仗踢得比過往進取，中堅加華度爾甫開賽七分鐘在一次精采的罰球攻勢中頂入，他們兩分鐘後被摩軍中堅艾舒拉夫達利閃電追和，但最後靠翼鋒米斯拿夫柯錫射入世界波贏2:1，最後以第三名完成今屆世盃之旅。六次世盃一亞兩季這個人口僅得四百萬的東歐小國，在一九九二年脫離南斯拉夫獨立後，九八年首次參加世盃，已在兩大名將波班和蘇加帶領下以黑馬姿態奪得季軍。他們之後一度因為青黃不接陷入低潮，在○二、○六和一四年均分組賽止步，一○年就更未能躋身決賽周，但球隊去屆俄羅斯世盃捲土重來殺入決賽，最後不敵法國得亞軍，今屆就再奪季軍，成為第三個國家於近七屆世界盃三度以前三名完成賽事，另外兩個分別是法國和德國。以成績計，格仔軍今屆比去季退步，但莫迪歷矢言欣喜見到國家成為足球強國：「我認為我們為克羅地亞完成了偉大的事，因為連續兩屆都取得獎牌，大家都不會再說我們是一支相隔二十年才有一次成績的球隊。經過這兩屆世盃後，我們親手將克羅地亞打造成足球強國。」再者，格仔軍陣中有不少可持續發展的新星，未來可望繼續有佳績，這位三十七歲老將安慰道：「他們展示了自己的實力，我相信克羅地亞的未來很光明。」