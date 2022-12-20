英聯盃重開 喜鵲振翅

■般尼茅夫在聯賽暫停時沒有外出集訓，球員狀態不及喜鵲。

卡塔爾世界盃煞科後，英格蘭聯賽盃馬上重開，今晚十六強更有一場全英超對碰，紐卡素主場迎戰般尼茅夫。喜鵲為迎接球季重開，早前安排了兩場友賽催谷狀態，結果順利奏捷，鋒將米基爾艾米朗更延續球季暫停前的大勇狀態取得兩個入球，今場勢可領軍過關，主勝可作過關膽選。（有線601、661台周三凌晨3:45直播）世界盃周日才完結，英聯盃事隔兩日就重燃戰火，五支英超球隊將會登場，當中紐卡素和般尼茅夫將會直接交鋒。前者在球季讓路予世盃前氣勢如虹，英超五連勝攀升至積分榜第三位，各賽事只計法定時間十一場不敗，這支新貴在聯賽暫停時拉隊往沙特阿拉伯集訓保持狀態，並在當地友賽沙特班霸希拉爾，靠米基爾艾米朗梅開二度大勝5:0，延續本季聯賽上陣十五次攻入八球的大勇狀態。再者，該隊重返英國後在上周六又與西甲華歷簡奴拍跳，主場贏2:1表現出色，為球季重開做好準備，今場勝望壓一。相反客軍般尼茅夫在聯賽暫停時沒有外出集訓，亦沒有安排友賽，球員狀態不及喜鵲，勢難與後者抗衡，主勝穩開。串林肯城讓球「客勝」同日英聯盃十六強，修咸頓主場對英甲中游份子林肯城。聖徒在球季暫停前走勢平平，五場各賽事只計法定時間僅得兩和三負，期間只攻入四球鋒力不濟，射手阿當岩士唐本季十六場所有戰線僅入一球，面對低兩級的林肯城亦未必有能力收錄士哥。客軍所屬的英甲在世界盃期間繼續進行，他們期內連同英格蘭聯賽錦標共出場五次，取得兩勝兩和一負走勢算不俗，今場鬥久休出場的修咸頓，可望憑球員較佳狀態拉成均勢，在法定時間賽和踢十二碼，一於串讓球主客和受讓兩球「客勝」。（香港時間周三凌晨3:45開賽）