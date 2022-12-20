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港少欖七連霸

2022-12-20 列印
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香港男子19歲以下欖球代表隊（藍衫）昨於台北舉行的亞洲U19男子十五人欖球錦標賽決賽，以19:12擊敗東道主中華台北封王，並實現七連霸。這場勝利也為香港贏得明年七月在肯亞舉行的世界青年欖球盃參賽資格。港隊教練Logan Asplin稱讚球員冒雨奮戰不輕敵，且凝聚力強，期望繼續為港爭光。香港欖球總會圖片
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