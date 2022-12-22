美斯返鄉 粉絲逼爆

阿根廷國家隊周二在首都布宜諾斯艾利斯舉行的世界盃奪冠勝利巡遊，因為逾四百萬名國民參加令開篷巴士寸步難行，加上有球迷不守秩序造成混亂和傷亡，無奈提早結束。一眾球員由政府安排的直升機接走，再陸續返回家鄉，當美斯衣錦還鄉抵達羅薩里奧的老家時，已有數百名鄉里歡迎他。

在勝利巡遊提早完結後，球員們先返回國家隊訓練基地，大家收拾好行李和個人物品，各自離開回鄉。隊長美斯就乘坐直升機返回出生地羅薩里奧，再由太太安東蓮娜駕車送他先到市內一個公園，與等待的街坊握手和見面，之後再返回位於富尼斯區的大宅，當時已有數百名鄉里在家門口等待這位國民英雄。