搶贏曼聯簽加普 紅軍收聖誕大禮

周一拆禮物日，利物浦不但於英超作客贏阿士東維拉3:1，同時更宣佈由燕豪芬簽入新星加普，搶先死敵曼聯一步，絕對是雙喜臨門，據報轉會費為五千萬歐羅（約四億一千五百萬港元），並簽下六年長約。

利物浦今場憑藉穆罕默德沙拿、雲迪積克及新兵巴錫迪各入一球，以3:1作客贏有屈堅斯收穫一球進帳的阿士東維拉。紅軍報捷後，十五戰得二十五分，落後同日賽和賓福特2:2、第四位的熱刺五分。高普賽後直言：「我們仍然要努力殺上前四，以歐聯資格為目標。」

此外，紅軍於拆禮物日的最大份禮物，是由燕豪芬簽入新星加普。燕豪芬周一發聲明道：「球會已跟利物浦達成協議，加普將前往英國完成轉會前的手續。」據報轉會費為五千萬歐羅，雙方更簽下六年長約。