西甲戰火重燃 馬體地頭劏腩

■艾爾切（白衫）暫列西甲榜尾，難望跟馬體會一拼。

西甲經過世界盃小休後今周重開，法國前鋒基沙文於世界盃表現突出，阿根廷中場迪保羅更是球隊捧盃功臣，兩人勢將世界盃的強勢帶回球會，今晚聯手助馬德里體育會主場大炒包尾大幡艾爾切全取三分，讓球主客和讓兩球「主勝」二點八倍單注或過關皆合適。（Now632台周五凌晨4:30直播）基沙文今屆世界盃被法國教練迪甘斯打造成高盧雄雞的攻擊核心，負責串連中前場和策動攻擊，整屆賽事雖然沒有入球但交出三次助攻，法國右閘祖利斯古迪亦大讚基沙文：「他非常勤力，堵塞防守空位，每次控球都嘗試推進節奏。」經過休息之後，此子今晚已準備好復出，將會與西班牙前鋒艾華路莫拉達合作攻堅。至於阿根廷中場迪保羅於世界盃中打出拚勁，於中場攔截硬朗效率高，今仗亦復出為馬體會搶佔中場控制權。馬體會上周已經重投賽事，於西班牙盃第三圈作客3:1淘汰阿倫泰羅，球員已經回復比賽狀態，尤其梅開二度的比利時前鋒恩歷克卡拉斯高，今晚亦成艾爾切後防心腹大患。對手艾爾切上場西班牙盃雖作客3:0淘汰CD瓜達拉哈拉，惟今季西甲還未打開勝利之門排包尾，世界盃前五輪聯賽四敗，各賽事對馬體會又告四連敗，今仗作客受讓兩球亦捧不過，還是「主勝」更可取。畢爾包乘勢食「貝」同日另一場西甲，貝迪斯主場對畢爾包，畢爾包世盃期間友賽四戰全勝，包括1:0擊敗意甲烏甸尼斯；球隊帶着勇態在上周西班牙盃第三圈1:0擊敗迪哥特，各賽事六連捷，今仗作客上仗友賽淨吞阿特蘭大三蛋的貝迪斯，可憑較佳狀態取勝，此關可串客勝。（Now632台周五凌晨2:15直播）