■加普應節，在聖誕樹前留影。

利物浦周三宣佈已跟新星加普達成個人協議和完成體測，只等工作證即完成轉會。此子將會穿起十八號，喜言期待助球隊贏得很多冠軍，並透露國家隊隊友華基爾雲迪積克有份說服他加盟。燕豪芬日前已宣佈就出售加普與利物浦達成協議，周三紅軍再官方宣佈他只差工作證即可完成轉會，據報轉會費為三千七百萬鎊（約三億四千萬港元），簽約至二八年。加普將會成紅軍十八號球衣新主人，他喜言：「這是偉大的球會，很期待開始訓練和正式上陣。」一直盛傳這名廿三歲鋒將是曼聯心儀的目標，不過紅軍最終成功截胡，搶得死敵心頭好。加普透露國家隊隊友華基爾雲迪積克有份說服他加盟：「過去幾天，我們經常通電話。他不斷告訴我這是正確的決定，可令我進步成為更好的球員。」