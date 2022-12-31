菲爾科頓蓄勢待發 大除夕食糖

曼城領隊哥迪奧拿

■菲爾科頓天才橫溢，有力帶領曼城擊敗愛華頓。

曼城在英超暫時落後榜首的阿仙奴五分，今晚聯賽主場迎擊愛華頓，實在不容有失。適逢藍月三叉㦸兵力雄厚，每個位置都起碼有兩人可供調動，其中任左翼的菲爾科頓在周三鬥列斯聯，得以後備上陣保留體力，今戰猛虎出柙，勢帶領曼城在大除夕食「糖」，藍月讓球主客和讓三球，「主勝」放心去馬。（Now621台今晚11:00直播）聖誕及新年快車，一直是英超球隊的最大考驗，因為賽期頻密，若球隊深度不足，很有可能顧此失彼。儘管曼城現時以三十五分暫居英超次席，落後榜首的阿仙奴五分，但由於槍手正值鋒線傷兵潮，而論板櫈深度，藍月亦佔優勢，故此必定把握這個千載難逢的時機，拉近與阿仙奴的差距。藍月最強的武器，就是攻擊三叉㦸，今季獲得艾寧夏蘭特來投後，更是如虎添翼。由於兵多將廣，藍月三叉㦸每個位置最少有兩個適合人選，領隊哥迪奧拿在調配上，自然得心應手。三叉㦸中的明日之星菲爾科頓，在上輪曼城作客列斯聯一役，僅後備上陣體力消耗不大，正好在今戰蓄銳出擊。年僅二十二歲的科頓天才橫溢，能兼任左、右翼和中場，當中尤以左翼最為擅長。儘管左翼位置要與基亞利殊爭奪，但科頓今季各賽事上陣二十二場交出八個入球和三次助攻，以及場均一點四次關鍵傳送，表現絕不失禮。難怪中場老大哥迪布尼日前受訪時，亦對這位後輩讚不絕口：「科頓是我合作過的天才之一，我覺得他的上限極高！在進行複雜的戰術時，總有些球員能帶來更高層次的影響，而科頓便是其中之一。」曼城六鬥愛華頓全勝曼城落後阿仙奴五分，想衞冕今晚鬥愛華頓不容有失。可幸作客的拖肥糖近況平平，在拆禮物日更主場不敵狼隊，再加上各賽事近六次鬥藍月全敗，僅入兩球但失十六球，論往績勢處下風。故此，曼城有力在主場長驅直進擊敗愛華頓，以大勝告別二二年，捧「主勝」。