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當積連環三雙再創歷史

2022-12-31 列印
■當積再次做出三雙，再創NBA歷史。
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獨行俠球星當積日前交出六十分三雙創NBA歷史，周四他延續勇態，收穫三十五分的三雙，領軍主場以129:114擊敗火箭。他連續兩場合共轟下九十五分的三雙亦是前無古人。
  當積於周二貢獻六十分、二十一個籃板和十次助攻，成NBA史上首位造出此數據的球員。今場鬥火箭他仍然大勇，全場收穫三十五分、十二個籃板和十三次助攻，領軍129:114取勝，錄五連勝。連同上場，當積連續兩仗交出三雙，合共取得九十五分、三十四個籃板和二十三次助攻，亦創NBA紀錄。
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