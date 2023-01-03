「紐阿」新年狹路相逢 中場大激鬥

紐卡素中場米基爾阿米朗

二○二三年踏入第三日，英超就上演榜首阿仙奴主場硬撼三哥紐卡素的前列大戰。同時最近入球和助攻兩不誤的槍手中場馬田奧迪加特，亦會和過去十輪聯賽狂轟八球的喜鵲進攻中場米基爾阿米朗正面交鋒，合演一場新年中場大戰。Now611、621台周三凌晨3:45直播）阿仙奴在除夕夜英超作客4:2擊敗白禮頓，整個二二年三十五場英超收錄七十七分，屬整個聯賽第三高；同日主場0:0賽和列斯聯的紐卡素，則在二二年英超取得七十二分，緊隨槍手之後排第四，兩隊於二三年首場聯賽就正面交鋒，自然備受外界期待，兵工廠領隊阿迪達矢言：「我們希望在主場球迷面前擊敗紐卡素，這是一場十分重要的比賽，希望可以踢好比賽。」今場另一個焦點，就是兩位當旺的中場球員奧迪加特和阿米朗大鬥法。前者連續三輪聯賽都直接製造兩個入球，先在作客2:0贏狼隊時射入兩球，之後主場3:1挫韋斯咸就改為交出兩次助攻；上輪鬥白禮頓就貢獻入球和助攻各一，全季聯賽已累積七入球五助攻表現全面，但這名挪威中場沒有自滿：「我們要保持專注，持續進步，希望在餘下的賽季保持強大。」奧迪加特勝在支援足而來自巴拉圭的阿米朗就持續腳風大順，由去年十月一日作客4:1擊敗富咸一仗梅開二度開始，過去十輪英超七場有士哥共入八球，全季累積九球是個人過去三季的總和，隊友祖連頓亦大讚他：「他好像着火般，我希望他可以繼續為球隊取得入球，帶領我們向前。他是一名十分出色的球員。」兩人今仗勢鬥得難分難解，但奧迪加特身邊還有腳風大順的翼鋒布卡約沙加和射手尼基迪亞支援，可望順利取勝打響二三年頭炮。