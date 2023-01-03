藍獅連續七年失頭威

兩支倫敦勁旅於元旦英超齊齊失分，車路士作客1:1賽和諾定咸森林，已經連續七年於新一年首仗聯賽不勝，而熱刺更於主場淨吞阿士東維拉兩蛋。



車路士今仗有好開始，十六分鐘便藉鋒將史達寧門前執死雞打開紀錄，可惜他們無以為繼，更被森林右閘奧利亞藉一次角球破網迫和1:1。

連同今仗，藍獅已經連續七年於新年首場英超未能奏捷，只取得五和二負的劣績，同時近七輪聯賽僅得一勝三和三負，於聯賽榜落後第四的曼聯七分，要爭前四歐聯席位不易，領隊樸達不滿道：「森林準備充足，下半場壓迫令己隊踢得辛苦。我們傳球速度不夠快，走位不夠好，如此表現是不可能拿到三分。」