香港樂壇教父顧嘉煇一月三日在加拿大溫哥華與世長辭，享年九十二歲。顧嘉煇以其首創的中式小調流行曲，於上世紀七、八十年代在樂壇脫穎而出，尤其多首電視劇主題曲配上黃霑的歌詞，成就一代華人的世代之聲，其中《獅...

2023-01-05