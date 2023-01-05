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C朗亮相

2023-01-05 列印
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C朗拿度周二翻開人生新一頁，完成第二部份體測正式成為沙特阿拉伯球隊艾納斯的球員，之後出席亮相儀式接受傳媒訪問，還帶同家人在球隊主場與逾三萬名球迷見面。這名三十七歲葡萄牙巨星澄清自己收到大量邀請，只想幫助沙特和亞洲足球才轉戰西亞。
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